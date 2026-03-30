Fake Bomb Threats: ବୋମା ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବଡ଼ଖୁଲାସା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:42 AM IST

Fake Bomb Threats: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ବୋମା ଧମକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହିଶୁରରୁ ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଲୁଇସ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର କୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୋମା ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯିବ। ଯାହା ପରେ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମହୀଶୂରର ବୃନ୍ଦାବନ ଲେଆଉଟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନେକ କୋର୍ଟକୁ ମିଥ୍ୟା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏହି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ 1,000 ରୁ ଅଧିକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜଧାନୀର 500 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Prabhudatta Moharana

