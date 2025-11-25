MEA Slams China: "ଚୀନ ଯାହା କହୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ," MEAର ପଡୋଶୀକୁ କଡ଼ା ଜବାବ

India Rejects China's Claim: ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେଇ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର କୌଣସି ବୟାନ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
India Rejects China's Claim: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନ ଉପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେଇ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର କୌଣସି ବୟାନ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ଅଟକ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୟାନ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାଂଘାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଅଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।"
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପରିବହନ ଅନୁମତି ଦିଏ। ୟୁକେରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପେମା ୱାଙ୍ଗଜୋମ୍ ଥଙ୍ଗଡୋକ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ରହଣି ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କାରଣ ଏଥିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଥଙ୍ଗଡୋକ୍ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଅଟକ କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଓ ନିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଚୀନ୍ ସୀମା ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୈଧ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।"
ଥଙ୍ଗଡୋକ୍ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଡିମାର୍ଚେ (ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ)ର ଜବାବରେ ଚୀନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ମାଓ ନିଙ୍ଗ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେ ଜାଙ୍ଗନାନ୍ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ତିବ୍ଦତ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜାଙ୍ଗନାନ୍ ଚୀନ୍ର ଅଂଶ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥାକଥିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନ୍ କେବେବି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ।"