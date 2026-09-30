Blue Drum Murder Case: ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ରାୟ: ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

Blue Drum Murder Case: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ଆସିଛି। ସୌରଭ ରାଜପୁତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁସ୍କାନ ରସ୍ତୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାହିଲ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ଘୋଷଣା ହେବ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସୌରଭ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ଶବକୁ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖି ତା’ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
୧୨୬ ତାରିଖ ପରେ ଆସିଲା ରାୟ:
ସୌରଭ ରାଜପୁତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାମଲା ଖୋଲିବା ପରେ ଉଭୟେ ଶିମଲା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ମାମଲାଟି ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରେ ମେରଠ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ ୧୨୬ଟି ଶୁଣାଣି ଏବଂ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା:
ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଜଜ୍ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଶି ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ରେ ଲୁଚାଇଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୌରଭ ରାଜପୁତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରାଯାଇଛି।