Add Zee Business As A Preferred Source
App

Blue Drum Murder Case: ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ରାୟ: ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

ମାମଲାଟି ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରେ ମେରଠ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ ୧୨୬ଟି ଶୁଣାଣି ଏବଂ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 30, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 05:40 PM IST
Blue Drum Murder Case: ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ରାୟ: ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
INDIA ମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ’ ମାର୍ଚ୍ଚ
2
3
4
5