Mehul Choksi: ଭାରତ ଫେରିବେ ମେହୁଲ ଚୋକସୀ !

Trending Photos
Mehul Choksi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଳାତକ ଭାରତୀୟ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବେଲଜିୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବେଲଜିୟମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଥିତ ₹୧୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଚୋକସି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କୋର୍ଟର ଏହି ରାୟ ପରେ, ଚୋକସିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ।
ବେଲଜିୟମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାସେସନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ହେନରି ଭାଣ୍ଡରଲିଣ୍ଡେନ୍ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାସେସନ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆପିଲ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଆଣ୍ଟୱର୍ପର ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅନୁରୋଧକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 29, 2024 ରେ, କୋର୍ଟର ପ୍ରାକ-ବିଚାର ଶୁଣାଣିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 2018 ଏବଂ 2021 ଗିରଫ ପରୱାନାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଚୋକସିଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବେଲଜିୟମର ଏକ କୋର୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ଥର ରୋଡ୍ ଜେଲର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କୁ ମାନବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯିବ। ଏହା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଚୋକସି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯିବ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।