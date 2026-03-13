Period leave: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିରିୟଡ଼ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ...

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।"
Period leave: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ଦାବି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ପେଡ୍(Paid) ପିରିୟଡ୍ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ।"
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ଏକ ଖରାପ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏମ୍.ଆର୍. ଶମଶାଦ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେରଳ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେଇ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହା କରୁଛି, ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତି, ତେବେ କେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।"