Mental Health Crisis: ଭାରତରେ ୧୨୩ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମାମଲା!

ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାର। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୯ ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଅତି କମରେ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 24, 2026, 09:24 AM IST

Mental Health in India: କୋଭିଡ-୧୯ ପରେ ବଦଳୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ​​ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ତର କରିପକାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତା ବା ଏଂଗଜାଇଟି ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ମେଡିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଦି ଲାନସେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଚିନ୍ତାର ମାମଲା ୧୨୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-୨ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି। ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଏବଂ ୧୩-୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଏଂଗଜାଇଟି: ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ୨,୫୯୧.୯ ମାମଲା ଥିଲା, ଏବେ ୫,୭୯୨.୮ ମାମଲା ରହିଛି।
ଡିପ୍ରେସନ୍: ଡିପ୍ରେସନ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୨,୧୪୭.୧ ରୁ ୨,୭୯୯.୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ: ମତିଭ୍ରମ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷରେ ୩୧୬.୩ ରୁ ୩୨୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଡିଷ୍ଟେମିଆ: ଲଗାତାର ରହୁଥିବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ୯୦୨.୪ ରୁ ୯୪୮.୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ
ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଝ 15 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ADHD, ଅଟିଜିମ୍ ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ବିକାର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ।

ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ?
ଚାପ: ଚାପ ହେଉଛି କାମ, ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭଳି ବାହ୍ୟ ଟ୍ରିଗର ପ୍ରତି ମସ୍ତିଷ୍କର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଟ୍ରିଗର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚାପ ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଏ।
ଚିନ୍ତା: ଏହା ମନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭୟ କିମ୍ବା ନର୍ଭସ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ କାରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ। ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।

