PM Modi: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ,ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

PM Modi Facebook Post Meta Global Team: ମେଟା (ଫେସବୁକ୍)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇଟି)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବା ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ (CSAM) ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟାମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ମେଟାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାପାର ଅଧିକାରୀ ଜୋଏଲ୍ କାପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY)ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ମେଟା ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପରେ ସରକାର ମେଟାର ଶୀର୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛି ଯେ, ପୋଷ୍ଟଟି ଭୁଲବଶତଃ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି,ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶୋଷଣ ସାମଗ୍ରୀ (CSAM) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେଟା ମଧ୍ୟ ନିୟାମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ଗତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ.କ୍ରିଷ୍ଣନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଠକରେ( CSAM) ସମସ୍ୟା, କୃତ୍ରିମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବା ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମେଟାର ଏପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ। ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କିଛି ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।