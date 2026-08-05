Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ,ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

PM Modi Facebook Post Meta Global Team: ମେଟା (ଫେସବୁକ୍)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇଟି)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:20 PM IST
PM Modi: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ,ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainment Enterprises: 'ଜୀ'କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ...
2
3
4
5