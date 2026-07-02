Add Zee Business As A Preferred Source
App

WhatsApp Username: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ‘ୟୁଜରନେମ’ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମେଟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

WhatsApp Username: ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ କାରଣ ଯେକେହି ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp Username: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ‘ୟୁଜରନେମ’ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମେଟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
petrol diesel price today1 hr ago
2
japan pm Sanae Takaichi3 hrs ago
3
The Millet DiaryJul 01
4
Ayodhya Ram templeJul 01
5
Mahua MoitraJul 01