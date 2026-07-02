WhatsApp Username: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ‘ୟୁଜରନେମ’ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମେଟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

WhatsApp Username: ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ କାରଣ ଯେକେହି ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ମେଟାକୁ ଏହି ନୂତନ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚରର ରୋଲଆଉଟ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିରତି ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, କହିଛି ଯେ ନାମ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭାରତ ସରକାର ମେସେଜିଂ ଆପ୍ର ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (ମେଟା)କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ, ଫିସିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫଦାରୀ ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରେସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ଅଧିକାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ LEC (ମେଟା)କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍ରେ, ସରକାର ମେଟାକୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଚର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ-ହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚରକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ୟୁଜରନେମ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ।"