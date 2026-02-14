Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଶୁଡିଲା ମେଟ୍ରୋ ପିଲର

Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ତାହା ପଡିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ତାହା ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୨୦ ରେ ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ ଥିବା ଜନସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ମେଟ୍ରୋ କର୍ମଚାରୀ, ୱାର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ବିଏମସି କହିଛି ଯେ, ଆଜି ଦିନ ୧୨:୨୦ ସମୟରେ ମୁଲୁଣ୍ଡ (ପଶ୍ଚିମ)ର ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ ଜନସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ସିମେଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ରିକ୍ସା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ, ମେଟ୍ରୋ କର୍ମଚାରୀ, ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଥିବା ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ।
