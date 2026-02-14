Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3109437
Zee OdishaOdisha National-InternationalMumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଶୁଡିଲା ମେଟ୍ରୋ ପିଲର

Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଶୁଡିଲା ମେଟ୍ରୋ ପିଲର

Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ତାହା ପଡିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:56 PM IST

Trending Photos

Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଶୁଡିଲା ମେଟ୍ରୋ ପିଲର

Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ତାହା ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୨୦ ରେ ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ ଥିବା ଜନସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ମେଟ୍ରୋ କର୍ମଚାରୀ, ୱାର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।

ବିଏମସି କହିଛି ଯେ, ଆଜି ଦିନ ୧୨:୨୦ ସମୟରେ ମୁଲୁଣ୍ଡ (ପଶ୍ଚିମ)ର ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ ଜନସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ସିମେଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ରିକ୍ସା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ, ମେଟ୍ରୋ କର୍ମଚାରୀ, ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଥିବା ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- EPFO New Rules: ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ନିଜେ ଜମା କରିପାରିବେକି PF ଟଙ୍କା ? ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read- NTPC Recruitment 2026: ବିନା ପରୀକ୍ଷା ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ! ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Mumbai Metro Pillar Collapse
Mumbai Metro Pillar Collapse: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଶୁଡିଲା ମେଟ୍ରୋ ପିଲର
Valentines Day 2026 Gifts
Valentine's Day 2026:ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଆର୍ଥିକ ଉପହାର...ବଢିବ
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...