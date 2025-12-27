Rahul Gandhi: କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 'ମନରେଗା' ନାଁ...CWC ମିଟିଂରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍

Rahul Gandhi: ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମନରେଗା ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ "ୱାନ-ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଶାସନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି।
Rahul Gandhi: କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି (CWC)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ, ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୈଠକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ, ମନରେଗା, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ କେବଳ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଠକ ପରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗାର ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବିଜେପି
କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ନିରନ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ସଂଘର୍ଷର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର ମନରେଗା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗରିବ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନରେଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗରିବଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
CWC ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମନରେଗା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଧିକାର-ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଧିକାର-ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମନରେଗା ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ "ୱାନ-ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଶାସନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି।
ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ମନରେଗାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ED, CBI ଏବଂ IT ର ଅପବ୍ୟବହାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
