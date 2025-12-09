Advertisement
Microsoft investment India: ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ, ଭାରତରେ ୧୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର କରିବେ ନିବେଶ

Microsoft investment India: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:35 PM IST

Microsoft investment India: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ, ଏଆଇ ବିକାଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ପରେ ନାଡେଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଏଆଇ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିବେଶ ଏସିଆରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ  ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ AI ସୁଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର AI-ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ AI ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ରହିବ।"

ଭାରତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ନିବେଶ ଦେଶର ଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଡାଟା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ AI ମଡେଲର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହା କେବଳ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଆଇ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ନାଡେଲାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ, ଦୁଇ ନେତା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏଆଇର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାର ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ସତ୍ୟ ନାଡେଲା କିଏ?
ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ। ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଏଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନ ଦିଗରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ, ନାଡେଲା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଛି।

 

