Ali Larijani Death: କିଏ ଥିଲେ ଏହି ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନି? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୋହଲିଗଲା ତେହେରାନ

Ali Larijani Death: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ଥମିବ ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ।
Trending Photos
Ali Larijani Death: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ଥମିବ ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ। ଇରାନ ଆର୍ମିର ବିଗ୍ ବସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁର୍ତାଜା ଏବଂ ଡେପୁଟି ଅଲିରଜା ବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଲି ଲାରିଜାନି ତେହେରାନର ଉପକଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନି କିଏ ଥିଲେ?
ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନି ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ,ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।
୨୦୦୫ ରୁ ୨୦୦୭ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ୧୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଇରାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ରେକର୍ଡ। ସେ ୨୦୨୦ ପରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ (IRIB)ର ମୁଖ୍ୟ ଭଳି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନି ଇରାନ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଥିଲେ?
ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନି ଙ୍କୁ ଇରାନର ଶକ୍ତି ଗଠନର "ଚାଣକ୍ୟ" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ନଥିଲେ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଏବଂ ଇରାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ IAEA ସହିତ ସହଯୋଗ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଓମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଲ-କୁଦସ୍ ଦିବସ ପରେଡରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ତାଙ୍କୁ "ବାହ୍ୟ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକତାର ଯୋଦ୍ଧା" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଇରାନରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।