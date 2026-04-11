Middle East conflict: ଆଜିଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ଇସଲାମାବାଦରେ ବସିବ ବୈଠକ

Trending Photos
Middle East conflict: ଆମେରିକା, ଇରାନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମବାଦ୍ ରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ୧୦ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ଭଳିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ୨ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ, ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି।ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ।
ଭାନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆମେରିକୀୟ ଟିମ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଲେବାନନର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଶାସ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ତ୍ତରେ ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ଇରାନ୍ ର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ,କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ, ଇରାନ୍ ର ଗଚ୍ଛିତ ୟୁରାନିୟମର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।