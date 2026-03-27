Middle East Conflict: ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକ,ସାମିଲ୍ ହେବେ ...

Middle East Conflict: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଦେଶରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ।
ଏଥିରେ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଗୁଡୁଥିବା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ, ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋଦୀ ଗତ ୨୪ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ୍ ର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ୍ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ।
ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା,ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇପାରେ। ବୈଶ୍ବିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ବଜାୟୀ ରଖିବା ଉପରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ଯୋଗୁଁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନସଚିବ ମାନଙ୍କ ସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥକ ଭାବେ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ, ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ୍ ହାର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଜାହାଜ ଯାତାୟତ ରୋକିବାକୁ ବୈଶ୍ବିକ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି। ତେବେ, ଭାରତରେ ଏବେ ୨ ମାସ ଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହି ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।