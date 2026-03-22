Zee OdishaOdisha National-InternationalMiddle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ଗ୍ୟାସ ସହ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ଗ୍ୟାସ ସହ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

Middle East Conflict: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣ ବାଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:07 PM IST

Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ଗ୍ୟାସ ସହ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିକାଶରୁ ଉପୁଜିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ରହିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଇରାନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା। ସେ ଶାନ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନସଚେତନତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣ ବାଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଜବାବରେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହାର ଉପ ସାଗରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରି ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, କତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ, ଜୋର୍ଡାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମାଲେସିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।

middle east conflict
Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ଗ୍ୟାସ
