Middle East Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଇରାନୀ କମାଣ୍ଡର ନିହତ !

Middle East Crisis: ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କୁ IRGC ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Trending Photos
Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ସଠିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିହତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍ଗସିରିର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କୁ IRGC ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଇରାନୀ କମାଣ୍ଡର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନର ରଣନୀତି ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଛିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଜାରି କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଖବର ପ୍ରତି ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, IRGC ନୌସେନା ଛୋଟ, ଉଚ୍ଚ-ଗତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜାହାଜ, ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍ଗସିରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର କଠୋର ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ଅନେକ ଥର, ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଲେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ।
ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - IRGCର ନୌସେନା ଶାଖାର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍ଗସିରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ IRGC ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍ଗସିରି IRGC ନୌସେନାର କମାଣ୍ଡର ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ସାମରିକ ରଣନୀତି ପଛରେ ତାଙ୍ଗସିରିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନାକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ହର୍ମୁଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗତି କରେ।
