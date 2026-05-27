Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍! ଆମେରିକା ଇରାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଖୋଲିବ କି ହର୍ମୁଜ୍?

Middle East Crisis: ଖସଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାର ସାମରିକ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।
Trending Photos
Middle East Crisis: ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଣିଛି। ତଥାପି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମନେହୁଏ, ଯାହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥ ପରିସ୍କାର କରିପାରେ।
ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି
ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MOU) ର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଖସଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାର ସାମରିକ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ
ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଖସଡ଼ାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଖସଡ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ନିୟୋଜିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓମାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବିନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନାହିଁ।
Also Read: Odisha Thunderstorms Alert: ଡ଼ହଡ଼ହ ଖରାସହ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Also Read: LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା