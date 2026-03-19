Middle East Crisis: ହରମୁଜ୍ କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ଗୋଟାଉଛି ଇରାନ୍, ତୈଳ ଉପରେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ...ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିବ କି କ୍ଷତି?

Zee OdishaOdisha National-InternationalMiddle East Crisis: ହରମୁଜ୍ କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ଗୋଟାଉଛି ଇରାନ୍, ତୈଳ ଉପରେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ...ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିବ କି କ୍ଷତି?

Middle East Crisis: ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:40 PM IST

Middle East Crisis: ଇରାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କବଜାକୁ ମଜଭୁତ କରି, ଇରାନର ସଂସଦ ଏକ ଆଇନ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି ଯାହା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜକୁ ଭାରୀ ଟିକସ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଏହା ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଲ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ୍ ଇରାନର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଅବରୋଧ କରି ଇରାନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି।

ହରମୁଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନର ଯୋଜନା କ’ଣ?
ଇରାନ୍ ହରମୁଜ୍ ରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଉପରେ IRGC ର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ, ଇରାନ୍ ହରମୁଜ୍ କୁ ତା’ର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା (ISNA) ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଇରାନୀ ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହରମୁଜ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ "ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ" ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବହନ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଇରାନକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ମୋଖବର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ "ପ୍ରତିବନ୍ଧକ" ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଉପଯୋଗ କରିବେ।

ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଇରାନକୁ ତୈଳ ମାର୍ଗର ପ୍ରକୃତ "ବସ୍" ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧକାରୀ। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଏହି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଆକ୍ରମଣ ୱାଶିଂଟନର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

