Middle East Crisis: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ କାଶ୍ମିର ବାସୀ କଲେ ସୁନା ସହ ଟଙ୍କା ଦାନ

Middle East Crisis: ଆଜିକାଲି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ମାନବିକତା ଏବଂ ସଂହତିର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଡଗାମ ଏବଂ ବାରାମୁଲ୍ଲା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୀଡିତ ଇରାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଦ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଲୋକମାନେ ଉଦାରତାର ସହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
କାଶ୍ମୀରୀମାନେ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାଶ୍ମୀରର ସିଆ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଅନେକ ଘରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଏହି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଇରାନ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି
ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ମହାନ କ୍ରିୟାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇରାନ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ।"
କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା?
ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେପରିକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ବିଧବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଜିନିଷ ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛରେ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଇଦ୍ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ।
ଇରାନ ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗୃହିତ ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
