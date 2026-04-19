LPG Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, LPG ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

LPG Price: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ (ଏଲପିଜି) ବ୍ୟବହାର ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଘରୋଇ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ୨.୩୭୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨.୭୨୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ୧୨.୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ।
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତେହେରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହୋଟେଲ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭଳି କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ବହୁଳ ମାତ୍ରାର ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (PPAC) ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରୋଇ ପରିବାରକୁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୮.୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨.୨୧୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଣ-ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବହୁଳ ମାତ୍ରାର ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟରେ ୭୫.୫ ପ୍ରତିଶତର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, PPAC ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଫିଡଷ୍ଟକ୍ କୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। PPAC ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ୧.୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧.୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା।
ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ (ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬) ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ୧୩.୧ ନିୟୁତ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୨.୮ ନିୟୁତ ଟନ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ଛାଡି ଦେଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୩.୨୧୨ ନିୟୁତ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଇନ୍ଧନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁକ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ATF ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ଏହା ୮୦୭,୦୦୦ ଟନରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୮୦୧.୦୦୦ ଟନ ଥିଲା।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ଦୁଇଟି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟତୀତ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୭୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ୮.୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮.୭୨୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ATF ବିକ୍ରୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯.୧୬୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୨.୫୮୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ୩.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୪.୭୦୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ନାଫ୍ଥା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ଯଥାକ୍ରମେ ୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଟୁମେନର ବ୍ୟବହାର ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮.୮୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି।
