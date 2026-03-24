Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନେଇ ମୋଦୀ କଲେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ, କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ରହିବାକୁ ହେବ ସତର୍କ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3152648
Zee OdishaOdisha National-InternationalMiddle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନେଇ ମୋଦୀ କଲେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ, କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ରହିବାକୁ ହେବ ସତର୍କ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:36 PM IST

Trending Photos

Middle East Crisis: କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦ କାରୀଙ୍କ ଭଳି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକତା ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଠୋର ତଦାରଖ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, କଷ୍ଟକର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ତେଣୁ, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକତା ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ ରହି ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି।"

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଛି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ସୁଗମ ଫସଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଅତୀତରେ, ଆମ ସରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।"

"କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୟୁରିଆର ଏକ ବସ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ତିନିହଜାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୩ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ସବସିଡି ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସଜାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

"ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ୩୦୦, ୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବିକ ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି।"

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

