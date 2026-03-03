Advertisement
Middle East Crisis: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ, ଏହିସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଭରିଲେ ଉଡ଼ାଣ

Middle East Crisis: ଓମାନରୁ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା କୋଝିକୋଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଚି, ମୁମ୍ବାଇ, ତିରୁଚିରାପାଲି ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ରେ ମସ୍କଟରୁ ତିରୁଚିରାପାଲି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବ।

Mar 03, 2026, 04:25 PM IST

Middle East Crisis: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ତେହେରାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ, କତାର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଲିଫ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩, ୨୦୨୬ରେ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦ୍ଦାହରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସହରକୁ ୧୦ ଟି ରିଲିଫ୍ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଉପସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଇଣ୍ଡିଗୋ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଜେଦ୍ଦାହରୁ ଭାରତକୁ ୧୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।" ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜେଦ୍ଦାହରେ ଭାରତର କନସ୍ୟୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରୁଛି।

ଏତିହାଦ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍, UAEରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହା ରବିବାର ( ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ , ୨୦୨୬) ଆବୁଧାବିରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଚି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ମସ୍କଟ, ଓମାନରୁ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା କୋଝିକୋଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଚି, ମୁମ୍ବାଇ, ତିରୁଚିରାପାଲି ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ରେ ମସ୍କଟରୁ ତିରୁଚିରାପାଲି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବ।

ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦ୍ଦା ଏବଂ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅପରେସନ ଅଜୟ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲା।

