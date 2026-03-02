Middle East Crisis: ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି...କତାର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି

Middle East Crisis: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖମେନିଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ କତାର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ରହୁଥିବା ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ବିମାନ ସେବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିୟମିତ କନସୁଲାର ସେବା ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜାରି ରହିବ।
ଦୂତାବାସ ଅନୁଯାୟୀ, ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ 24/7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର +974-55647502 ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ, କନସୁଲେଟ୍ ସତର୍କତା
ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ତାନବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ସାବିହା ଗୋକସେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ଜନ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ +90 541 238 5632 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସିରିଆକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି
ଡାମାସ୍କସ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଦୂତାବାସ ସିରିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଦୂତାବାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ +963-993385973 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇମେଲ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ।
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିଯାନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଭାରତର ଆବେଦନ: ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
