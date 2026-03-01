Air India: ଆମେରିକା, ପ୍ୟାରିସ, ଲଣ୍ଡନ ଉଡାଣ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

Trending Photos
Air India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ଅନେକ ଦୂରଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡନ, ଚିକାଗୋ, ଟୋରଣ୍ଟୋ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅମୃତସରରୁ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
“As part of our continuing assessment of the evolving situation in the Middle East, in the interest of the safety and security of our guests and staff, Air India has cancelled the following flights scheduled on 01 March 2026:
•AI161/AI162 and AI111/AI112: Delhi-London…
— Air India Newsroom (@AirIndia_News) February 28, 2026
ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ
AI161/AI162 ଏବଂ AI111/AI112: ଦିଲ୍ଲୀ-ଲଣ୍ଡନ (ହିଥ୍ରୋ) / ଲଣ୍ଡନ (ହିଥ୍ରୋ)-ଦିଲ୍ଲୀ
AI129/AI128: ମୁମ୍ବାଇ-ଲଣ୍ଡନ (ହିଥ୍ରୋ) / ଲଣ୍ଡନ (ହିଥ୍ରୋ)-ମୁମ୍ବାଇ
AI169/AI170: ଅମୃତସର-ଲଣ୍ଡନ (ଗାଟୱିକ୍) / ଲଣ୍ଡନ (ଗାଟୱିକ୍)-ଅମୃତସର
AI101/AI102: ଦିଲ୍ଲୀ-ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK) / ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK)-ଦିଲ୍ଲୀ
AI119/AI116: ମୁମ୍ବାଇ-ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK) / ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK)-ମୁମ୍ବାଇ
AI191/AI144: ମୁମ୍ବାଇ-ନ୍ୟୁୟାର୍କ / ନ୍ୟୁୟାର୍କ-ମୁମ୍ବାଇ
AI127/AI126: ଦିଲ୍ଲୀ-ଶିକାଗୋ / ଚିକାଗୋ-ଦିଲ୍ଲୀ (ଭିଏନା ମାଧ୍ୟମରେ)
AI187/AI188 ଏବଂ AI189/AI190: ଦିଲ୍ଲୀ-ଟୋରଣ୍ଟୋ / ଟୋରଣ୍ଟୋ-ଦିଲ୍ଲୀ (ଭିଏନା ମାଧ୍ୟମରେ)
AI2025/AI2026: ଦିଲ୍ଲୀ-ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ / ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ-ଦିଲ୍ଲୀ
AI2027/AI2028: ମୁମ୍ବାଇ-ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ / ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ-ମୁମ୍ବାଇ
AI143/AI142 ଏବଂ AI147/AI148: ଦିଲ୍ଲୀ-ପ୍ୟାରିସ / ପ୍ୟାରିସ-ଦିଲ୍ଲୀ
କାହିଁକି ରଦ୍ଦ ହେଉଛି ଉଡାଣ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିବ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିକଳ୍ପ ବିମାନ, ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଭଳି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।