ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଖାତିର କଲାନି ଇରାନ! କୁଏତରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦାବି

Middle East Tension: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବାର ପରଦିନ କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କିମ୍ବା କୁଏତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
'ୟେରୁସାଲେମ୍ ପୋଷ୍ଟ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୁଏତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସ୍ଥାପନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୁଏତ ଏବଂ ଇରାକର ବସରା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।
ଏପଟେ, ବ୍ରିଟେନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା UKMTO ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଓମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୌପରିବହନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଏହା ସହିତ Strait of Hormuzକୁ ନେଇ କୂଟନୀତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ତାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁ। ତେବେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବିରେ କିଛିଟା ନରମ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।