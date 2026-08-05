Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଖାତିର କଲାନି ଇରାନ! କୁଏତରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦାବି

'ୟେରୁସାଲେମ୍ ପୋଷ୍ଟ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୁଏତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସ୍ଥାପନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୁଏତ ଏବଂ ଇରାକର ବସରା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 05, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:50 AM IST
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଖାତିର କଲାନି ଇରାନ! କୁଏତରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦାବି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ
2
3
4
5