ଅବସର ନେବ MiG-21, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ

Bids Farewell to MiG 21: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଜି ଅବସର ନେବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସକାଳ 11ଟାରେ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ ନିଜେ 23 ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନର ଛଅଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସହିତ ଉଡ଼ାଣ କରିବେ। ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଲିଡର ପ୍ରିୟା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ଲାଏପାଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ MiG-21ର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବିମାନକୁ ତେଜସ୍ LCA ମାର୍କ-1A ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, CDS ଅନିଲ ଚୌହାନ ଏବଂ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ MiG-21 ର ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ।
MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର "ମେରୁଦଣ୍ଡ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପରସୋନିକ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.କେ. କୃଷ୍ଣ ମେନନ ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ। ୧୯୬୧ ମସିହାରେ MiG-21 ସିରିଜର ବିମାନ ପାଇଁ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୬୨ ମସିହାରେ, ବିମାନର ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୩ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୬୭ ମସିହାରୁ MiG-21 ଭାରତରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯୮୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୮୭୨ଟି MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା।
୧୯୬୫ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସେବା
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ୧୯୬୫ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଶବ୍ଦର ବେଗ (ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ 332 ମିଟର) ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ମାକ୍ 2 ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ।