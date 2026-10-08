Add Zee Business As A Preferred Source
App

Adulterated Milk: ଦୁଗ୍ଧ ନାଁରେ ବିଷ! ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଓ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, FDAର ଚଢ଼ାଉ

FDA ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧର ଗଠନ ଓ ମାନରେ ହେରଫେର କରିବାର କଥିତ ପଦ୍ଧତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ‘ସଲିଡ୍ସ-ନଟ୍-ଫ୍ୟାଟ୍‌’ ବା SNF ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍‌ଡ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ପରିମାଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱେ ପାଉଡର ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍‌ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଇମଲସିଫାୟର ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା FDA କହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 08, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:17 AM IST
Adulterated Milk: ଦୁଗ୍ଧ ନାଁରେ ବିଷ! ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଓ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, FDAର ଚଢ଼ାଉ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଚାଲିଗଲେ ନାନା ପାଟେକର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ...
2
3
4
5