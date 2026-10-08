Adulterated Milk: ଦୁଗ୍ଧ ନାଁରେ ବିଷ! ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଓ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, FDAର ଚଢ଼ାଉ

Adulterated Milk: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଗ୍ଧରେ ଭୟଙ୍କର ମିଲାୱଟି କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FDA)। ପୁଣେ ରୁରାଲ ପୋଲିସ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଧରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ମିଶାଇବାର ଏକ ସଂଗଠିତ ନେଟୱର୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଧ ନମୁନାରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସହିତ ‘ନୋନିଲଫେନୋଲ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ୍’ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମଞ୍ଚର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ତାହାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ହେରଫେର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ FDA ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଅମ୍ବେଗାଓଁର ଅବସରୀ ଖୁର୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନବକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ହ୍ୱେ ପାଉଡର, ହ୍ୱେ ପରମିଏଟ୍ ପାଉଡର, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଇମଲସିଫାୟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଡେୟରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।
FDA ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧର ଗଠନ ଓ ମାନରେ ହେରଫେର କରିବାର କଥିତ ପଦ୍ଧତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ‘ସଲିଡ୍ସ-ନଟ୍-ଫ୍ୟାଟ୍’ ବା SNF ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ଡ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱେ ପାଉଡର ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଇମଲସିଫାୟର ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା FDA କହିଛି।
ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ଡେୟରୀ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚରର ଆକାଶ ଡେୟରୀ ଫାର୍ମରୁ ଦୁଧର ୬ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଆସିଥିବା FDA ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ୬ଟି ନମୁନାରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାରେ ‘ଆଲଫକ୍ସ-୨୦୦ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ୍’ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ‘ନୋନିଲଫେନୋଲ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ୍’ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଓ SNF ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତର ପରିସର ବଢ଼ିବା ପରେ ମିଲାୱଟି ଦୁଧର ସମ୍ପର୍କ ଇନ୍ଦାପୁରର ଗୋଖଲୀସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦାପୁର ଡେୟରୀ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଯାହା ‘ସୋନାଇ ଡେୟରୀ’ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ସହ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ମାଲଶିରସରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୬.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧୬,୭୩୦ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ ଥିବା ସପ୍ଲାୟର, ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଚିଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।