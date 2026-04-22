Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3188201
Zee OdishaOdisha National-InternationalOdisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତ କଣ?

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତ କ'ଣ?

Odisha News: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:51 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତ କ'ଣ?

Odisha News: ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ତୀବ୍ର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଗର ପ୍ରଭାବ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସାରା ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇପାରେ।

"ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ପୂଜାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି।

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସରକାର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଭୂମିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

