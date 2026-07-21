Add Zee Business As A Preferred Source
App

ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଉପକୂଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ; ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

MV Golden Leo: ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଓସେନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ସିପିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏମଭି ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ସିରିଆର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗିନି-ବିସାଉ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:51 AM IST
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଉପକୂଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ; ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ ହେଲେ UKର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
Andy Burnham25 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Accident News2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Non Teaching StaffJul 20