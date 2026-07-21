ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଉପକୂଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ; ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

MV Golden Leo: ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବନ୍ଦର ଓଡେସାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏମଭି ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡର ଶିକାର ହୋଇଛି । ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ନିକଟ କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ 'ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ'ରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜଟି ତିନୋଟି କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା।
ରଏଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଏଲଏସଇଜି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମଭି ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଓସେନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ସିପିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି। ଏହା ଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗିନି-ବିସାଉ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ସିରିଆର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ୧୯ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଏମଭି ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ବିମାନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, "ୟୁକ୍ରେନରେ ଆମର ମିଶନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆମେ ମୃତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।" ଭାରତ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ନୌଚାଳନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାଧା ଦେବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।