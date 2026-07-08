Strait of Hormuz Attack: ବିଶ୍ୱ ଊର୍ଜା ଯୋଗାଣର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହର୍ମୁଜ୍ ସାଗରପଥ (Strait of Hormuz) ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କତାରର ଏକ LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ସୁପର ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମେତ ତିନୋଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ବ୍ରିଟେନର ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା UKMTO ଅନୁଯାୟୀ, ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କତାରର Al Rekayyat LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର Wedyan କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। କତାରର ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ ନିକଟରେ ମିସାଇଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଉଦି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜାହାଜର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କତାର ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରି କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛି ଯେ, ସମୁଦ୍ରପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କବାଣୀକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ମାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ପୁଣିଥରେ ଇରାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୈଳ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ଛାଡ଼କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ JMIC ହର୍ମୁଜ୍ ସାଗରପଥର ବିପଦ ସ୍ତରକୁ 'Severe' କରିଛି।
ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ୭୬ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାବେଳେ WTI କ୍ରୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ୭୨ ଡଲାରରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଏହି ସାଗରପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ ଯଦି ଏହି ସଙ୍କଟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ତୈଳ ଆମଦାନିକାରୀ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।