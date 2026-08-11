ସାଉଦି ଜାହାଜରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ: ୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମେତ ୩ ମୃତ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାବ୍ ଅଲ୍-ମଣ୍ଡାବ ନିକଟରେ ସାଉଦି ସଂଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦୁଇଟି ପୃଥକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ 'ମକ୍କା ଚୁକ୍ତିନାମା' ପରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମୃତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭାଗରେ ସାଉଦି ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ହାଉଥିମାନେ ଅନେକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଲୋହିତ ସାଗର ଏବଂ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମନ୍ଦାବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଘଟୁଛି - ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଯାହା ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଯାଏ।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପ୍ରମୁଖ ସମାଚାର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଉଦି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି କଭରେଜ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏହାର ଦୁଇ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତୁର୍କୀ ପାଇଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ହାଉଥି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି । ଏଥିସହ ସାଉଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନୀରବ ରହିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ତିନୋଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତଥାପି, ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ସାଉଦି ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଜଡିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଦୁଇଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।