Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସାଉଦି ଜାହାଜରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ: ୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମେତ ୩ ମୃତ...

ଏହା ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 'ମକ୍କା ଚୁକ୍ତିନାମା'ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି , ଯାହା ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ବାବ୍ ଅଲ୍-ମଣ୍ଡାବ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟି ସାଉଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 11, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:19 PM IST
ସାଉଦି ଜାହାଜରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ: ୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମେତ ୩ ମୃତ...
Image Credit: ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କ&#039;ଣ କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମୃତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ IPL କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଗିରଫ
2
3
4
5