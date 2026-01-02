Advertisement
Zee OdishaOdisha National-Internationalଇଟାଲୀ କରିଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍...ହେଲେ ଭାରତ କଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏହି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ..

ଇଟାଲୀ କରିଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍...ହେଲେ ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏହି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ..

ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ୨୨୫ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଲୋଟେ ପର୍ଶୁରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମ (MIDC) ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନାହିଁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:08 PM IST

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିକଟରେ ଗଢ଼ିଉଠିବା ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି PFAS ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନିର୍ଗତ କରୁଛି ବୋଲି NCP (SP) ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ୨୨୫ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଲୋଟେ ପର୍ଶୁରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମ (MIDC) ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନାହିଁ।

ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ "ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀରୁ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରତ୍ନଗିରି MIDCରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କ୍ଷତିକାରକ PFAS ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ," ପାୱାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ PFAS ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ।

PFAS (ପର- ଏବଂ ପଲିଫ୍ଲୋରୋଆଲକାଇଲ ପଦାର୍ଥ) ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କର୍କଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତକହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (MPCB) ଠାରୁ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ, ଏବଂ ଶିବସେନା ନେତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ।  

Priyambada Rana

