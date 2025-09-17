PM Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା...
PM Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା...

PM Modi Birthday:  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ବାଧିନ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ।  ଏପରିକି ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଂଶସା ନ କରି ରହିପାରନ୍ତିନି।। ୧୯୫୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ।  ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ୭୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:35 AM IST

PM Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା...

PM Modi Birthday: ଯିଏ ନିଜକୁ ଯେଭଳି ଗଢିଥିଲେ।  ଠିକ୍ ସେହିପରି, କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ।ଦେଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନା କରିବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଥିଲା।  ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ  ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ।  ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ବାଧିନ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ।  ଏପରିକି ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଂଶସା ନ କରି ରହିପାରନ୍ତିନି।। ୧୯୫୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ।  ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ୭୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି ଯୁବ ସମାଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ନେତାଙ୍କ ଅଭାବନାହିଁ। ହେଲେ ରାଷ୍ଚ୍ରନେତା ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ କାହାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଟକି ନାହିଁ। ବିରଳ ବିଶ୍ବ ନେତାର ଛାପ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପଡ଼ିସାରିଛି।  ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି।

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୦... ଏହି ତାରିଖରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଶାଖା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଛାଡି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ RSS ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା।

RSS ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦଳକୁ ଆସିବା ପରେ, ମୋଦୀଙ୍କୁ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଦଳ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।

୧୯୮୭ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ:

ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ, ମୋଦୀ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ଦଳର ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି।

ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୭, ୨୦୦୧ ରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ:

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୩ ବର୍ଷ,୧୧ ମାସ ଏବଂ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭, ୨୦୦୧ ରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଗୁଜରାଟକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ।

୨୦୧୪ ସାଧାରଣ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମୋଦୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୧ ବର୍ଷ, ୩ ମାସ ଏବଂ ୨୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।

୨୬ ମଇ ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ:
୨୬ ମଇ ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭାରତର ୧୫ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୧୯ରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ, ସେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ସେବା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଅଣକଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ।

 

