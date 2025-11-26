Cabinet Decision: ରେୟର ଅର୍ଥରୁ ରେଳବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Cabinet Decision: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋଟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି।
Cabinet Decision: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋଟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରେୟାର ଅର୍ଥ ମେଗ୍ନେଟ୍ ମାନ୍ୟୁଫେକ୍ଚରିଂ ସ୍କିମ, ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକାରୁ କନଲୁସ ରେଳ ଲାଇନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଏବଂ ବଦଲାପୁର-କରଜତ ରୁଟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ୧,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ରେୟାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। COVID-19 ସମୟରେ ଚିପ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଭାବ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ମାନ୍ୟୁଫେକ୍ଚିରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ୭,୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ସାତ ବର୍ଷ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଞ୍ଚଟି ୧,୨୦୦ MTPA ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।"
ପୁନେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖରାଡି-ଖଡକୱାସଲା (ଲାଇନ୍ 4) ଏବଂ ନାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍-ୱାର୍ଜେ-ମାଣିକ ବାଗ (ଲାଇନ୍ 4A) ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୯,୮୫୭.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧୀନରେ ଲାଇନ ୪ ଏବଂ ଲାଇନ ୪ଏ ଯୋଡି ପୁନେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହା ସହରର ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ନୂତନ କରିଡର ଖରାଡିରୁ ଖଡକୱାସଲା (ଲାଇନ୍ 4) ଏବଂ ନାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ୱାର୍ଜେ-ମାଣିକ ବାଗ (ଲାଇନ୍ 4A), ପ୍ରାୟ ୯,୮୫୭.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକାଠି ୨୮ଟି ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଏକ ୩୧.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିବେ। ଯାହା ପୁଣେର ଆଇଟି ହବ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ଏହି ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ ୨ ରେ ଖରାଡି ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ନାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ଲାଇନ ୧ ରେ ସ୍ୱାରଗେଟ୍ ରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ମେଟ୍ରୋ କରିଡର ସହିତ ସୁଗମ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସାରା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବ।