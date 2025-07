Cabinet Meeting: ୪ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍

Union Cabinet Meeting: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରମାକୁଡି ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଗବେଷଣା ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରମାକୁଡିରୁ ରାମନାଥପୁରମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ୪ଟି ଲେନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାମ୍ବନ ସେତୁକୁ ଭଲ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାକୁଡି-ରାମନାଥପୁରମ (୪୬.୭ କିମି) ଫୋନ୍ ଲେନ୍ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୮୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (ELI) ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ୯୯,୪୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।"

VIDEO | Delhi: As the Union Cabinet has approved the comprehensive Khelo Bharat Niti, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “It’s a big decision which will open a new path. PM Modi has paid special attention to sports… The new policy will help in the holistic… pic.twitter.com/lwSal8NpwS

