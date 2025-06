Cabinet Decision: ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଲା ୩ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର

Modi Cabinet Decision: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ୨ କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଝରିଆ କୋଇଲା ଖଣିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଆଗ୍ରାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଳୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ-୨ ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

କ୍ୟାବିନେଟ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋର ଲାଇନ-୨ ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ୱାନାଜରୁ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଏବଂ ରାମୱାଡିରୁ ୱାଘୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୩,୬୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୁଣେର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଝରିଆ କୋଇଲା ଖଣି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝରିଆ କୋଇଲା ଖଣିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ ୫,୯୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ବିପଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।

VIDEO | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) addresses a Union Cabinet briefing and speaks about three key decisions taken. Here’s what he said:

“Today, 3 major decisions were taken in the Cabinet meeting. First, the Pune Metro extension project, worth… pic.twitter.com/Kogkuoon8e

— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2025