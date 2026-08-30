PM Modi: ମୋଦୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଗସ୍ତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ "ଓଲି ଦାରାଜାଲି ଦୁସ୍ତଲିକ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରବିବାର ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ "ଓଲି ଦାରାଜାଲି ଦୁଷ୍ଟଲିକ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୩୬ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ତଥାପି, ଆଲୋଚନାର ପରିସର କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ "ଭଗିନୀ-ନଗର" ଏବଂ "ଭଗିନୀ-ରାଜ୍ୟ" ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିକଶିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସହଭାଗୀତାର ଫଳାଫଳ ଭୂମିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ବୈଠକରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ "ନୂତନ ତାସକେଣ୍ଟ" ନାମକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସହର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁଜରାଟର "ଉପହାର ସହର"କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିଷୟରେ ନିକଟରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ଭାରତକୁ "ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ $1 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସାତ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୧୪ ଟି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।