Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: ମୋଦୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଗସ୍ତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:21 PM IST
PM Modi: ମୋଦୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ SI ସ୍ୱାମୀ
2
3
4
5