ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଆୟୁଷ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ! ଜାଣନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏକ ମେସେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭାଇରାଲ ମେସେଜ (Viral Message) ରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର (Modi Govt) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଆୟୁଷ ଯୋଜନା (PM Kanya Aysh Yojana) ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) କରୁଛନ୍ତି ।

Claim: The government is providing ₹2000 to every girl child under Pradhan Mantri Kanya Ayush Yojana. #PIBFactCheck: This claim is #Fake. There is no such scheme under the central government. Please beware of such bogus schemes! pic.twitter.com/dYLWHul3Kx

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 5, 2020