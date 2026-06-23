Add Zee Business As A Preferred Source
App

George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଇନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:29 PM IST
George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Qatar Blast:କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟ ମୃତ
Qatar Blast2 hrs ago
2
Odisha vigilance2 hrs ago
3
Lucknow Coaching Centre Fire3 hrs ago
4
top 10 news today3:04 AM IST
5
Odisha news2:18 AM IST