George Kurian: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଇନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କହିଛି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 75 ର ଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।" କୁରିଏନ୍ ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 18 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
କୁରିଏନ୍ ରବିବାର, ଜୁନ୍ ୯, ୨୦୨୪ରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜୁନ୍ ୧୧, ୨୦୨୪ରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ କିଏ?
୬୫ ବର୍ଷୀୟ କୁରିଏନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ତୃତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଯିଏ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୁରିଏନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦, ୧୯୬୦ ମସିହାରେ କେରଳର କୋଟ୍ଟାୟାମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏଟ୍ଟୁମାନୁର ପୌରପାଳିକାର ନାମ୍ବିୟାକୁଲମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାମ୍ବିୟାକୁଲମରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, କୁରିଏନ୍ ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଶନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ. ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ?
କୁରିଏନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା।