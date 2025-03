Waqf Bill: ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ

Waqf Bill: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସଦରେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୃହରେ ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସଦ ବାହାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଜେପିସି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।"

ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ୱାକଫ ନିୟମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି... ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଯଦି ୱାକଫ ଆଇନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା କିପରି ବେଆଇନ ହୋଇପାରିବ?"

