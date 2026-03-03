Sonia Gandhi Target PM: ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗଟେ କଲେ ସୋନିଆ, କହିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ...

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହତ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ନିରପେକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ

Sonia Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହତ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ନିରପେକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଦିଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସଂସଦର ବୈଠକ ବସିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୀରବତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିତର୍କ ହେବା ଉଚିତ।

ଜଣେ ବସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଫାଟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ, ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟତୁଲ୍ଲା ସୟଦ ଅଲି ହୁସେନି ଖାମେନିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଫାଟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନୀରବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୟଙ୍କର ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଣଦେଖା କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି) ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର "ଗଭୀର ଚିନ୍ତା" ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ "ସଂଳାପ ଏବଂ କୂଟନୀତି" ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ - ଯାହା ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ, ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା।

ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହତ୍ୟା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷତା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଏହା ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଦିଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ମାମଲାରେ ନୀରବତା ନିରପେକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବିନା ଏବଂ ଏକ ଚାଲୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଧାରା 2(4) କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଧମକକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହତ୍ୟା ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"

ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ତେହେରାନ ଗସ୍ତର ଉଦାହରଣ
ଆମେ ଇରାନବାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛୁ ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ - ସାର୍ବଭୌମ ସମାନତା, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ - ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ପରିଚୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀରବତା କେବଳ ରଣନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୀତିର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2001 ରେ ତେହେରାନର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇରାନ ସହିତ ଭାରତର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଭାରତର ସ୍ଥିତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ଥିତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦାବି କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ। ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଆଦର୍ଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଆସିଛି - ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ପରିବାର। ଏହି ସଭ୍ୟତାଗତ ନୀତି କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୀତିର ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ; ଏହା ନ୍ୟାୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ-ଆଧାରିତ କ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାପରେ ଥାଏ, ନୀରବତା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିବେକର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖ୍ୟାତି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।

