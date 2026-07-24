Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /NEET Paper Leak Issue:ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ,ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟିର ଜରିମାନା ସହ...

NEET Paper Leak Issue:ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ,ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟିର ଜରିମାନା ସହ...

NEET Paper Leak Issue: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ "ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ"କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:02 PM IST
NEET Paper Leak Issue:ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ,ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟିର ଜରିମାନା ସହ...
Image Credit: ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vande Mataram Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ,ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅପମାନ କଲେ...
Vande Mataram Bill1 hr ago
2
CJP protest2 hrs ago
3
Top 10 news4:35 AM IST
4
Ethanol Free Premium Petrol4:05 AM IST
5
Bahuda Yatra 2026Jul 24