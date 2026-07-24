NEET Paper Leak Issue: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ "ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ"କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣୀ ଏବଂ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ, ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୧୦ କୋଟି ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଏହା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପେପର୍ ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପେପର ଲିକ୍ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତେଣୁ, ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ ଅଢ଼େଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଦୋଷୀମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପଢା ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ନେଇ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨.୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲୁ। ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।"
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ତିନି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର, ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ। ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନସନରୁ ଓହରିଥିଲେ। କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛି।