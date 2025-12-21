Modi on Congress: ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଭୁଲ ସୁଧାରୁଛୁ:ମୋଦୀ

Trending Photos
Modi on Congress: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆସାମର ଗୌହାଟିରେ ଗୋପୀନାଥ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ବିକାଶ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, 'ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ କିଏ ଯାଏ?' ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଆଧୁନିକ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭଲ ରେଳ ଏବଂ ରାଜପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି।"
'କାଲି ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ବୋହିଥିଲା, ସେଠାରେ ବିକାଶ ଧାରା ବହୁଛି'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବୋତ୍ତର, ଯାହା ଥରେ ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତର ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଏବେ 4G ଏବଂ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗର ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 'ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା' ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କରିଡରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆମେ 'ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି' ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆସାମକୁ ଭାରତର 'ପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶ ପଥ' ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛୁ। ଆସାମ ଭାରତକୁ ଆସିଆନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସେତୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।"
"ଏଠାରେ ବିକାଶର ପ୍ରବାହ ଅବିରତ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଆସାମରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେବେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି, ବିଜେପିର ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ବିକାଶର ପ୍ରବାହ ଅବିରତ ରହିଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦଘାଟନ ଏହି ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ। ଆସାମ ଭୂମି ପ୍ରତି ମୋର ଆସାମ, ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ବିକାଶକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଆଜି, ପୁଣି ଥରେ, ଆସାମ ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡା ହେଉଛି।
'ଆସାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏକ ପାପ କରିଛି। ଏହା ଆସାମର ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସାମକୁ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତା'ପରେ ଗୋପୀନାଥ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ଜୀ ନିଜ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଆସାମର ପରିଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମକୁ ଦେଶରୁ ପୃଥକ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।"
कांग्रेस ने एक और पाप किया था… उसने असम की पहचान को मिटाने की साजिश की थी।
आजादी से पहले, जब मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की ज़मीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल, यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस भी उस… pic.twitter.com/SUazVwb3h6
— BJP (@BJP4India) December 20, 2025
ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ମୋଡ୍
ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ଏବେ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପିକୁ ଏବେ ବି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ନୂତନ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ଗସ୍ତ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ₹3,200 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବିକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।