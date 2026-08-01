Pm Modi: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦୀ, କହିଲେ ଯୁବକମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି

Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (ଶନିବାର) ଦିନ ମୈସୁରର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର (ବିବେକ ସ୍ମାରକ) ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଉତ୍ପାଦନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସମାନତା ଏବଂ ସେବା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ, ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଉଦୀୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା:
ମହୀଶୂରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ବିବେକା ସ୍ମାରକର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭାରତ ଏହାର ଯୁବଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ନୂତନ ଯାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆଜି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ। ଯୁବଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଯୁବଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଧାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
ଯୁବ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶକୁ ଚାଳିତ କରୁଛି:
ମହୀଶୂରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ଦାସ ଥିଲା। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୱର ଶିକୁଳିରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ, ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତତମ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଏହାର ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଯୁବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।