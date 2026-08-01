Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pm Modi: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦୀ, କହିଲେ ଯୁବକମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି

Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (ଶନିବାର) ଦିନ ମୈସୁରର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର (ବିବେକ ସ୍ମାରକ) ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 01, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:06 PM IST
Pm Modi: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦୀ, କହିଲେ ଯୁବକମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି
Image Credit: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ୩୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମା
2
3
4
5