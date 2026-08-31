Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Pm Modi: କିରଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିସ୍‌କେକ୍‌ରେ ମୋଦି-ପୁଟିନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ୨ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

Pm Modi: କିରଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିସ୍‌କେକ୍‌ରେ ମୋଦି-ପୁଟିନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ୨ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

Pm Modi: ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ 50 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:37 PM IST
Pm Modi: କିରଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିସ୍‌କେକ୍‌ରେ ମୋଦି-ପୁଟିନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ୨ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍‌ବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି
2
3
4
5