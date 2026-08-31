Pm Modi: ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ 50 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ’ଣ କହିଥିଲେ
ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ-ରୁଷ 'ବିଶେଷ ଏବଂ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା'ର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି, ନବସୃଜନ, ସ୍ଥାନ, ସାର ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି।"
ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି। ରୁଷ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ସାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର। ଭାରତ ଏବେ ବି ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୁଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଉଭୟ ଦେଶ ଅନେକ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମର୍ଥକ ହୋଇଆସିଛି।
ସାର ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କ୍ରୟ
ବୈଠକରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ, ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନେତା ସାମରିକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ, ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୈଠକରେ ରୁଷକୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି, ନିବେଶ, ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
S-400 ଏବଂ Su-57 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କି?
ଋଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତକୁ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର Su-57 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଆସିଛି। ଏହା ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ। ତଥାପି, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷରୁ ଅନେକ ନୂତନ S-400 ବ୍ୟାଟେରୀ କିଣିପାରେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ S-400ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।