୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶଗସ୍ତ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଓ ଓମାନଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବେ ମୋଦୀ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:31 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ଦେଶ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇଥିଓପିଆ ଯିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୋର୍ଡାନ ଓ ପରେ ଓମାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ରଣନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ।  ୧୮ ତାରିଖରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ମୋଦୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ। 

ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା  ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅଲ୍ ହୁସେନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଜୋର୍ଡାନ ଯିବେ।   ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ  ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

 ଏହି ଗସ୍ତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୭୫ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ, ଭାରତ-ଜର୍ଡାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା, ସହଭାଗୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଥିଓପିଆ ମୁହାଁଇବେ। ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଡକ୍ଟର ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଇଥିଓପିଆକୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତ-ଇଥିଓପିଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍‌ର ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ।

ଇଥିଓପିଆରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓମାନ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଓମାନ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓମାନ ଗସ୍ତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲୋକ-ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

