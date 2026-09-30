Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Modi-Trump Phone Call: ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟଠୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚା

Modi-Trump Phone Call: ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟଠୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ-ଆମେରିକା Comprehensive Global Strategic Partnershipକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 30, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:49 PM IST
Modi-Trump Phone Call: ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟଠୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Blue Drum Murder Case: ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ରାୟ: ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
2
3
4
5