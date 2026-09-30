ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ-ଆମେରିକା Comprehensive Global Strategic Partnershipକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
Prime Minister Narendra Modi speaks with US President Donald Trump.
PM Modi tweets, "We reviewed our bilateral cooperation in trade, defence, energy, critical technologies, and other areas. We agreed to maintain close engagement to take our Comprehensive Global Strategic… pic.twitter.com/5urRK8hMqD
— ANI (@ANI) September 30, 2026
ଏହାସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକାଶକ୍ରମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍ଓର ସୂଚନାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍, ଡିଫେନ୍ସ, ଏନର୍ଜି ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।