‘ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ’ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ: ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାଗବତ: ମୋହନ ଭାଗବତ

ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ୱାନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏକତା, ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଭାବକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡିସନ୍ ସ୍କ୍ୱାୟାର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ୱାନନେସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍’ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି।
ଭାଗବତଙ୍କ ମତରେ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଚାଲିବା। ‘ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍’ର ଭାବନାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଓ ପନ୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ଏକ।
#WATCH | New York, US: At the "One World One Humanity" event, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same goal… pic.twitter.com/e5UYZPppU8
— ANI (@ANI) August 29, 2026
‘ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତର ପରିଚୟ’
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ RSS ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମୂଳତଃ ସମାବେଶୀ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
#WATCH | New York, US: At the "One World One Humanity" event, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "I am not a religious scholar, nor a religious authority like you, but I am working in a society which traditionally says that religions might be different, but humanity is one. Truth is… pic.twitter.com/ZRJOIG9FHh
— ANI (@ANI) August 29, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରିଚୟ ରହିଛି। କୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଟକ୍କର କିମ୍ବା ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଳାପ ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ସତ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବୁଝିବାର ଉପାୟ ଭିନ୍ନ’
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବତା ଏକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ।
ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ରୀତିନୀତିର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଧାର୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୀତିନୀତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
#WATCH | New York, US: At the "One World One Humanity" event, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "There are many religions, and in today's world, religions are largely defined by rituals. And to fit in a religious discipline, and to treat that path to divinity, this discipline of… pic.twitter.com/yod3XoR2Jg
— ANI (@ANI) August 29, 2026
ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତଙ୍କ ମତ
ଇତିହାସକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜକୁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖା ନଯାଏ, ତେବେ ଭ୍ରମ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଇତିହାସରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ
ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଏବଂ ମ୍ୟାଡିସନ୍ ସ୍କ୍ୱାୟାର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେୟର ଜୋହରାନ୍ ମମଦାନୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ ନକରିବା ନେଇ ମତ ଦେଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜେପି ନେତା ରାମ କଦମ୍ ମମଦାନୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ।
#WATCH | New York, US: At the "One World One Humanity" event, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "There are many religions, and in today's world, religions are largely defined by rituals. And to fit in a religious discipline, and to treat that path to divinity, this discipline of… pic.twitter.com/yod3XoR2Jg
— ANI (@ANI) August 29, 2026
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମଞ୍ଚରୁ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଏକତା, ମାନବତା ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।