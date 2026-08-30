Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ’ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ: ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାଗବତ: ମୋହନ ଭାଗବତ

RSS ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମୂଳତଃ ସମାବେଶୀ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:33 AM IST
‘ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ’ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ: ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାଗବତ: ମୋହନ ଭାଗବତ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ବିପଦ, ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଚେ
2
3
4
5