Mohan Bhagwat: ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ କି? ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଲେ-'ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ, ନାଁ ମୁଁ ହେବି'

Mohan Bhagwat on Retirement: ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
Mohan Bhagwat on Retirement: ଆରଏସଏସର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନେତାମାନେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୁରୁବାର (୨୮ ଅଗଷ୍ଟ) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ... ସଂଘ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ।'
ମୋହନ ଭାଗବତ ଏହା କହିଛନ୍ତି
'୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ କି?' ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋରୋପନ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ମତ ରଖିଥିଲି... ମୁଁ କହିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଅବସର ନେବା ଉଚିତ... ଆମେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସଂଘ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
'ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ'
ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାଜର ହାତରେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ଆମ ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ କି...।"