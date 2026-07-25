Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mohan Bhagwat: ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତୁ: RSS ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ

ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥାକୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST
Mohan Bhagwat: ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତୁ: RSS ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news57 min ago
2
Petrol price2 hrs ago
3
Delhi Police3 hrs ago
4
delhi metro news3 hrs ago
5
Jhandu Kumar Bronze Medal1:47 AM IST