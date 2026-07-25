Mohan Bhagwat: ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତୁ: RSS ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ

Mohan Bhagwat: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି, ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ‘ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ ସଭା’ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିକୁ କେବଳ ଆଦେଶ ଦେଇ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସଂଳାପ, ତର୍କ ଓ ଭଲପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥାକୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଏକକ ପରିବାର (ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି) ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ପିଲାମାନେ କେବଳ କଥା ଶୁଣି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଓ ପରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ସଂଳାପ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।